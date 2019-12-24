Коммунальные услуги в Киеве с мая станут дороже

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С 1 мая 2020 года завершается переходный период, который определен положением нынешней редакции Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах».
Об этом напомнил в комментарии «Вечернему Киеву» директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.
“Согласно этому закону, жители многоквартирных домов должны выбрать, прежде всего, форму предоставления коммунальных услуг их дому: по централизованному отоплению и снабжению горячей, холодной воды, водоотводу. И в зависимости от выбранной формы, им следует решить отдельно вопрос, кто будет обслуживать внутридомовые сети”, – говорит Константин Лопатин.
Кроме того, действующим законодательством с мая 2020 г. меняется и название услуг. Услуга по централизованному отоплению трансформируется в услугу по снабжению тепловой энергией для нужд отопления. Услуга по горячему водоснабжению превращается в услугу по централизованному снабжению горячей водой. И, согласно этим новым услугам, уже введены новые правила тарифообразования и ценообразования на смежные услуги. Речь идет о методике образования тарифов, которая уже действует сегодня.
Как пояснил Константин Лопатин, с 01.05.2020 года в квитанциях горожан появятся отдельные строки с суммами к оплате, связанные непосредственно:
“Кардинально меняется подход к предоставлению услуг, – подчеркнул Константин Лопатин. – В платежках будет постоянная составляющая – это предоставление самой услуги, а также: строки с суммами за абонентское обслуживание, взнос за обслуживание домовых узлов учета тепла, горячей воды, холодной воды”.
Согласно закону, все домовые счетчики являются общей совместной собственностью жителей, поэтому жителям нужно до мая определиться с формой предоставления услуги, определиться с организацией, которая будет обслуживать сети в самом доме.
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