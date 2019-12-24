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Популярные в Украине авиакомпании признаны худшими в 2019 году

Популярные в Украине авиакомпании признаны худшими в 2019 году

Ryanair, Vueling, British Airways, Wizz Air и TUI Airways назвали самыми худшими авиакомпаниями уходящего года.

Об этом пишет сайт Сегодня со ссылкой на издание The Sun.

Худшей авиакомпанией на ближних рейсах оказалась Ryanair, которая вместе с Wizz Air завоевывает огромную популярность в Украине. Ryanair набрала только 44% голосов. В тройку “антилидеров” также вошли Vueling и British Airways, которые набрали 54% и 55% соответственно.

Путешественники оценивали процесс посадки, комфорт сидений, варианты питания и развлечений, пунктуальность полетов, соотношение цены и качества. В итоге авиакомпания получала балл в процентах. Низкий балл говорил о низком качестве обслуживания.

Рейтинг авиакомпаний, которые выполняют короткие перелеты:

  • Ryanair – 44%;
  • Vueling – 54%;
  • British Airways – 55%;
  • Wizz Air – 56%;
  • TUI Airways – 59%;
  • Flybe – 60%;
  • TAP Air Portugal – 61%;
  • KLM – 65%;
  • easyJet – 65%;
  • Eurowings – 67%.
По материалам Сегодня
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