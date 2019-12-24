Популярные в Украине авиакомпании признаны худшими в 2019 году

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Ryanair, Vueling, British Airways, Wizz Air и TUI Airways назвали самыми худшими авиакомпаниями уходящего года.
Об этом пишет сайт Сегодня со ссылкой на издание The Sun.
Худшей авиакомпанией на ближних рейсах оказалась Ryanair, которая вместе с Wizz Air завоевывает огромную популярность в Украине. Ryanair набрала только 44% голосов. В тройку “антилидеров” также вошли Vueling и British Airways, которые набрали 54% и 55% соответственно.
Путешественники оценивали процесс посадки, комфорт сидений, варианты питания и развлечений, пунктуальность полетов, соотношение цены и качества. В итоге авиакомпания получала балл в процентах. Низкий балл говорил о низком качестве обслуживания.
Рейтинг авиакомпаний, которые выполняют короткие перелеты:
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