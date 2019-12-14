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SkyUp открывает рейсы из Киева в Тирану и Лиссабон

SkyUp открывает рейсы из Киева в Тирану и Лиссабон

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открывает продажу билетов на рейсы из Киева в Тирану (Албания) и Лиссабон (Португалия).

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

“23 декабря 2019 на сайте украинского авиаперевозчика SkyUp Airlines открывается продажа билетов на рейсы из Киева в Тирану (Албания) и Лиссабон (Португалия)”, – говорится в сообщении.

Киев – Тирана – Киев:

  • начало полетной программы: 30 мая 2020;

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  • расписание: понедельник, среда, суббота;
  • стоимость: от 2 307 грн в одну сторону без багажа.

Рейсы по понедельникам и средам будут добавлены в полетную программу с 8 июня 2020 года.

Киев – Лиссабон – Киев:

  • начало полетной программы: 29 марта 2020;
  • расписание: понедельник, пятница;
  • стоимость: от 2 772 грн в одну сторону без багажа.

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По материалам Finance.UA
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