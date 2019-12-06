SkyUp откроет 2 новых рейса из Одессы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала открытие 2 новых рейсов из Одессы в мае 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
“SkyUp Airlines открывает продажу билетов на рейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку. На курорты Грузии и Кипра летом 2020 можно будет летать дважды в неделю по каждому из направлений”, – говорится в сообщении.
Детали полетной программы Одесса – Батуми – Одесса:
Читайте также: SkyUp открыл четыре новых маршрута из Запорожья
Детали полетной программы Одесса – Ларнака – Одесса
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина готова взять газом $3 миллиарда, которые в суде проиграл Газпром - Зеленский7 ч. назад - 1548 14
"Укрпочта" приняла Боинг 747 с миллионом посылок с "черной пятницы"Вчера, 17:20 - 2735 13
Мошенники разработали новую схему телефонных обмановВчера, 19:41 - 3379 8
Будет ли пенсия по достижении пенсионного возраста без наличия необходимого страхового стажаВчера, 11:01 - 44776 8
Межбанк: доллар был "спасен" от обвалаВчера, 18:20 - 6323 5
Межбанк: доллар был "спасен" от обвалаВчера, 18:20 - 6323 5
Cколько готовы платить IT-специалистам без опыта (инфографика)6 ч. назад - 3461
Мошенники разработали новую схему телефонных обмановВчера, 19:41 - 3379 8
"Укрпочта" приняла Боинг 747 с миллионом посылок с "черной пятницы"Вчера, 17:20 - 2735 13
Страны с самыми дорогими и самыми дешевыми автомобилямиВчера, 21:33 - 2011
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla CybertruckВчера, 10:50 - 325
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 1641 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1645 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 913
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2054