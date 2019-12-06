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SkyUp откроет 2 новых рейса из Одессы

SkyUp откроет 2 новых рейса из Одессы

Авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала открытие 2 новых рейсов из Одессы в мае 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

“SkyUp Airlines открывает продажу билетов на рейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку. На курорты Грузии и Кипра летом 2020 можно будет летать дважды в неделю по каждому из направлений”, – говорится в сообщении.

Детали полетной программы Одесса – Батуми – Одесса:

  • старт: 29 мая 2020;

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  • расписание: по понедельникам и пятницам;
  • стоимость билета в один конец: от 1 649 грн;
  • стоимость билетов в оба конца: от 3 208 грн.

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Детали полетной программы Одесса – Ларнака – Одесса

  • старт: 29 мая 2020;
  • расписание: каждый вторник и пятницу;
  • стоимость билета в один конец: от 1 768 грн;
  • стоимость билета в оба конца: от 3 610 грн.
По материалам Finance.UA
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