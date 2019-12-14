0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Как айтишники обучают программированию людей с ограниченными возможностями

Как айтишники обучают программированию людей с ограниченными возможностями

Есть множество людей, желающих помочь людям с ограниченными возможностями. К примеру, такой человек хочет изучать программирование, но не имеет для этого финансовой возможности. Где взять информацию о потенциальных преподавателях, чтобы такие люди могли найти друг друга – для этого было создано интернет-пространство uashki.org.

Читайте также: Как развивался украинский IT-сектор в 2019 году: зарплаты, вакансии и налоги

Проект создан в качестве благотворительной инициативы для детей до 18 лет, а также людей с ограниченными возможностями.

Цель проекта дать шанс каждому человеку с ограниченными возможностями или ребенку изучить технологии ИТ.

Функция ресурса – потенциальные ученики – дети или люди с ограниченными возможностями и люди из IT (учителя) могут находить друг друга для обучения/консультаций.

Как это работает – учитель и ученик оговаривают между собой Формат обучения/консультаций.

Кто учителя – UI/UX разработчики на добровольных началах.

Все обучение/консультации – бесплатные.

Справка Finance.ua:

  • По результатам исследования DOU, лидеры по зарплатам студентов, работающих в ИТ: Хмельницкий национальный университет; КНУ им. Шевченко; КПИ. Студенты этих вузов получают около $1000.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.