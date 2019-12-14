Как айтишники обучают программированию людей с ограниченными возможностями

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Есть множество людей, желающих помочь людям с ограниченными возможностями. К примеру, такой человек хочет изучать программирование, но не имеет для этого финансовой возможности. Где взять информацию о потенциальных преподавателях, чтобы такие люди могли найти друг друга – для этого было создано интернет-пространство uashki.org.
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Проект создан в качестве благотворительной инициативы для детей до 18 лет, а также людей с ограниченными возможностями.
Цель проекта дать шанс каждому человеку с ограниченными возможностями или ребенку изучить технологии ИТ.
Функция ресурса – потенциальные ученики – дети или люди с ограниченными возможностями и люди из IT (учителя) могут находить друг друга для обучения/консультаций.
Как это работает – учитель и ученик оговаривают между собой Формат обучения/консультаций.
Кто учителя – UI/UX разработчики на добровольных началах.
Все обучение/консультации – бесплатные.
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