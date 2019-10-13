0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 711 0

Как растут зарплаты программистов по регионам Украины (инфографика)

Как растут зарплаты программистов по регионам Украины (инфографика)

Специализированное интернет-издание DOU провело зарплатный опрос среди 11 439 респондентов, из которых 5950 девелоперов.

Разработчиков больше всего в семи городах Украины: Киев (41%), Харьков (15%), Львов (13%), Днепр (7%), Одесса (5%), Винница (4%) и Запорожье (2%). Удаленно работают только 3,5% опрошенных программистов.

Самые высокие зарплаты в столице. Но в Одессе и Львове средняя зарплата .NET разработчиков примерно на $200 выше киевской.

И львовские С++ разработчики получают где-то на $400 больше столичных.

Если сравнивать средние зарплаты по языкам программирования, то самая низкая зарплата у Junior SQL – $610, а самая высокая в Senior Scala – $4500.

  • В Киеве джуниор разработчик получает – $750.
  • В Днепре средняя зарплата начинающих – $600.
  • Днепре и самая низкая средняя зарплата у сеньоров (если сравнивать с топ-5 городов) – $3400 против $3900 в Киеве и $3500 в Харькове и Львове.

Динамика роста зарплат

По популярности языков программирования.

Лидеры по зарплатам студентов, работающих в ИТ:

  • Хмельницкий национальный университет,
  • КНУ им. Шевченко
  • КПИ.

Студенты этих вузов получают около $1000.

Женщин-разработчиков всего 7%. Их количество увеличивается, но довольно медленно – на 2,5 п.п. за 5 лет. В среднем по рынку доля женщин в ИТ составляет 20%.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.

Выбрать выгодный кредит на обучение

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.