Как растут зарплаты программистов по регионам Украины (инфографика)

Специализированное интернет-издание DOU провело зарплатный опрос среди 11 439 респондентов, из которых 5950 девелоперов.

Разработчиков больше всего в семи городах Украины: Киев (41%), Харьков (15%), Львов (13%), Днепр (7%), Одесса (5%), Винница (4%) и Запорожье (2%). Удаленно работают только 3,5% опрошенных программистов.

Самые высокие зарплаты в столице. Но в Одессе и Львове средняя зарплата .NET разработчиков примерно на $200 выше киевской.

И львовские С++ разработчики получают где-то на $400 больше столичных.

Если сравнивать средние зарплаты по языкам программирования, то самая низкая зарплата у Junior SQL – $610, а самая высокая в Senior Scala – $4500.

В Киеве джуниор разработчик получает – $750.

В Днепре средняя зарплата начинающих – $600.

Днепре и самая низкая средняя зарплата у сеньоров (если сравнивать с топ-5 городов) – $3400 против $3900 в Киеве и $3500 в Харькове и Львове.

Динамика роста зарплат

По популярности языков программирования.

Лидеры по зарплатам студентов, работающих в ИТ:

Хмельницкий национальный университет,

КНУ им. Шевченко

КПИ .

Студенты этих вузов получают около $1000.

Женщин-разработчиков всего 7%. Их количество увеличивается, но довольно медленно – на 2,5 п.п. за 5 лет. В среднем по рынку доля женщин в ИТ составляет 20%.

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