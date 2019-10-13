Как растут зарплаты программистов по регионам Украины (инфографика)

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Специализированное интернет-издание DOU провело зарплатный опрос среди 11 439 респондентов, из которых 5950 девелоперов.
Разработчиков больше всего в семи городах Украины: Киев (41%), Харьков (15%), Львов (13%), Днепр (7%), Одесса (5%), Винница (4%) и Запорожье (2%). Удаленно работают только 3,5% опрошенных программистов.
Самые высокие зарплаты в столице. Но в Одессе и Львове средняя зарплата .NET разработчиков примерно на $200 выше киевской.
И львовские С++ разработчики получают где-то на $400 больше столичных.
Если сравнивать средние зарплаты по языкам программирования, то самая низкая зарплата у Junior SQL – $610, а самая высокая в Senior Scala – $4500.
Динамика роста зарплат
По популярности языков программирования.
Лидеры по зарплатам студентов, работающих в ИТ:
Студенты этих вузов получают около $1000.
Женщин-разработчиков всего 7%. Их количество увеличивается, но довольно медленно – на 2,5 п.п. за 5 лет. В среднем по рынку доля женщин в ИТ составляет 20%.
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