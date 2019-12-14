В Кабмине четко определят понятие "трудовые отношения"

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Министерство экономического развития и торговли Украины планирует четко определить понятие “трудовые отношения” в новом законопроекте о труде.
Об этом сообщил глава Минэкономразвития Тимофей Милованов на странице в FACEBOOK.
“Минэкономики предлагает четко определить трудовые отношения. В новом законопроекте о труде, который мы вскоре вынесем на правительство. На сегодня такого определения нет. Его отсутствие позволяет создавать проблемы бизнесу при проверках и ухудшает права работников”, – говорится в сообщении.
Наличие трудовых отношений может устанавливаться по следующим признакам:
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