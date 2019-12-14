В Кабмине четко определят понятие "трудовые отношения"

Министерство экономического развития и торговли Украины планирует четко определить понятие “трудовые отношения” в новом законопроекте о труде.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития Тимофей Милованов на странице в FACEBOOK.

“Минэкономики предлагает четко определить трудовые отношения. В новом законопроекте о труде, который мы вскоре вынесем на правительство. На сегодня такого определения нет. Его отсутствие позволяет создавать проблемы бизнесу при проверках и ухудшает права работников”, – говорится в сообщении.

Наличие трудовых отношений может устанавливаться по следующим признакам:

лицу регулярно выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в интересах другого лица;

личное выполнение лицом работы (предоставление услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставляются услуги), или уполномоченного им лица;

работа выполняется (услуги предоставляются) на определенном лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляются услуги), или уполномоченным им лицом, на рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;

лицо выполняет работы (предоставляет услуги), аналогичные по содержанию и характеру выполняемой работе штатными работниками работодателя;

организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляются услуги), или уполномоченным им лицом;

длительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляются услуги), или уполномоченным им лицом.

Справка Finance.ua:

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2584 “О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения”.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предлагает ввести обязательство заключать трудовой договор в письменном виде и разрешить работать дистанционно и по гибкому графику.

13 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №1233, предусматривающий снижение штрафов за нарушение трудового законодательства.

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