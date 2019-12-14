График работы банков на Новый год и Рождество

НБУ утвердил график работы банков на праздничные дни с учетом переноса рабочих дней.

Рабочие дни 30 и 31 декабря перенесут на субботы, 21 и 28 декабря. В частности, выходные в банках будут длиться с 29 декабря по 1 января включительно.

Таким же образом будет работать и система электронных платежей НБУ, поэтому учитывайте праздничный график работы банков.

График:

21 декабря 2019 (суббота) — рабочий день во всех банках. Банки в эту субботу отрабатывают выходной день, 30 декабря.

25 декабря 2019 (среда) — праздничный день по случаю Католического Рождества. Выходной день во всех банках Украины.

28 декабря 2019 (суббота) — рабочий день во всех банках. Банки в эту субботу отрабатывают выходной день, 31 декабря. Этот день будет у банков сокращенный до 13:00.

29, 30, 31 декабря 2019 и 1 января 2020 года — выходные дни во всех банках Украины;

2 января 2020 (четверг) — рабочий день во всех банках, но без обслуживания клиентов.

6 и 7 января 2020 (понедельник и вторник) — выходной день во всех банках Украины по случаю Рождества.