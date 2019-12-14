График работы банков на Новый год и Рождество

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НБУ утвердил график работы банков на праздничные дни с учетом переноса рабочих дней.
Рабочие дни 30 и 31 декабря перенесут на субботы, 21 и 28 декабря. В частности, выходные в банках будут длиться с 29 декабря по 1 января включительно.
Таким же образом будет работать и система электронных платежей НБУ, поэтому учитывайте праздничный график работы банков.
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