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График работы банков на Новый год и Рождество

График работы банков на Новый год и Рождество

НБУ утвердил график работы банков на праздничные дни с учетом переноса рабочих дней.

Рабочие дни 30 и 31 декабря перенесут на субботы, 21 и 28 декабря. В частности, выходные в банках будут длиться с 29 декабря по 1 января включительно.

Таким же образом будет работать и система электронных платежей НБУ, поэтому учитывайте праздничный график работы банков.

График:

  • 21 декабря 2019 (суббота) — рабочий день во всех банках. Банки в эту субботу отрабатывают выходной день, 30 декабря.
  • 25 декабря 2019 (среда) — праздничный день по случаю Католического Рождества. Выходной день во всех банках Украины.
  • 28 декабря 2019 (суббота) — рабочий день во всех банках. Банки в эту субботу отрабатывают выходной день, 31 декабря. Этот день будет у банков сокращенный до 13:00.
  • 29, 30, 31 декабря 2019 и 1 января 2020 года — выходные дни во всех банках Украины;
  • 2 января 2020 (четверг) — рабочий день во всех банках, но без обслуживания клиентов.
  • 6 и 7 января 2020 (понедельник и вторник) — выходной день во всех банках Украины по случаю Рождества.
  • 11 января 2020 (суббота) — рабочий день во всех банках за 6 января.
По материалам Finance.UA
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