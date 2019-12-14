Сколько Кабмин планирует заработать на приватизации "Укрспирта"

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Правительство планирует получить от приватизации госкомпании “Укрспирт” не меньше 2-2,5 млрд грн.
Об этом рассказал и.о. директора “Укрспирт” Сергей Блескун в интервью “Главкому”.
Он отметил, что ранее озвучивались цифры в 6-7 млрд грн, однако важнее вывести производство из тени, ведь государство ежегодно теряет от этого 8-10 млрд грн.
“Поэтому для Украины важно продать за столько, за сколько получится. Конечно, надо пытаться сделать это за максимальную сумму. Но пока, думаю, что 2-2,5 млрд — это та цифра, ниже которой мы не опустимся”, — подчеркнул Блескун.
Он также выразил уверенность, что инвесторы заинтересуются активами “Укрспирта”, несмотря на то, что их стоимость составляет лишь 900 млн грн.
“Ценность некоторых заводов действительно только в том, что там есть здание, какие-то запасы. Но есть и предприятия, перспективные именно как бизнес, это площадки, производящие спирт”, — добавил Блескун.
Кроме того, он высказал мнение, что бизнесу, который хочет развиваться и зарабатывать, будет выгодно купить эти заводы.
“Речь идет и об алкогольных компаниях, и о зернотрейдерах, и о западных компаниях — польских, австрийских. Вы же не забывайте, что у нас есть возможность стать серьезными производителями биоэтанола. Я знаю, что сейчас готовится законопроект, который сделает интересным для многих инвесторов приобретение заводов “Укрспирта” именно для производства горючего”, — добавил Блескун, отметив, что не менее 20 спиртзаводов приобретут только для производства биоэтанола в случае принятия этого закона.
Также он считает, что многие заводы будут перепрофилированы.
“Они будут ценны не как спиртзаводы, а как площадки для другого бизнеса — например, для элеватора. Ведь у них уже есть вся необходимая инфраструктура — подведены газ, электричество, железнодорожные пути. Поверьте, это — замечательный стартап. И именно демонополизация спиртовой отрасли даст толчок для развития нового предпринимательства”, — добавил Блескун.
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