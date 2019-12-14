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Центральный автовокзал в Киеве продадут с аукциона

Центральный автовокзал в Киеве продадут с аукциона

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Фонд государственного имущества Украины готовят к малой приватизации АО “Киевпассервис”, в состав которого входят шесть автовокзалов в столице и еще 18 в области.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Как отметили в пресс-службе, АО “Киівпассервис” уже находится на балансе ФГИУ, где отмечают необходимость его скорой приватизации. Условия приватизации требуют сохранить профиль предприятия, а следовательно объект и в дальнейшем будет выполнять свою транспортную функцию.

Приватизация объекта запланирована уже на 2020 год, среди еще более 300 предприятий.

По материалам РБК-Украина
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