Центральный автовокзал в Киеве продадут с аукциона

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Фонд государственного имущества Украины готовят к малой приватизации АО “Киевпассервис”, в состав которого входят шесть автовокзалов в столице и еще 18 в области.Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
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Как отметили в пресс-службе, АО “Киівпассервис” уже находится на балансе ФГИУ, где отмечают необходимость его скорой приватизации. Условия приватизации требуют сохранить профиль предприятия, а следовательно объект и в дальнейшем будет выполнять свою транспортную функцию.
Приватизация объекта запланирована уже на 2020 год, среди еще более 300 предприятий.
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