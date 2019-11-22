В Минэкономики назвали госпредприятия, которые отправят на приватизацию в первую очередь

Заместитель министра экономики Украины Павел Кухта назвал предприятия, которые должны приватизировать в первую очередь. Среди первых пяти госкомпаний: Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, “Электротяжмаш”, “Президент-отель”, шахта “Краснолиманская”.

Об этом он рассказал в интервью “Экономической правде”.

Кухта также прокомментировал ситуацию с долгами ОПЗ перед предприятиями олигарха Дмитрия Фирташа. В частности он отметил, что долги мешают как приватизации, так и нормальному функционированию предприятия. Кроме того, эта проблема характерна не только для ОПЗ – многие госкомпании, которые необходимо отправить на приватизацию, имеют большие долги, а также являются участникам судебных процессов.

Замминистра также сообщил, что с долгами ОПЗ на сегодняшний день работает инвестиционный советник, который должен предложить варианты дальнейших действий.