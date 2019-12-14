Uber Eats запустился в еще одном городе Украины

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Сервис Uber Eats объявил о запуске еще в одном украинском городе – Одессе.
Об этом свидетельствует информация на сайте доставщика.
На стартовом этапе доставка может занять немного больше времени, однако вскоре компания обещает доставлять заказы за 35 минут.
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Поначалу заказать услугу можно будет с 10:00 до 22:00 в центре города, а также в Малиновском и Приморском районах Одессы.
Как сделать заказ:
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