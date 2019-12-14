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Uber Eats запустился в еще одном городе Украины

Uber Eats запустился в еще одном городе Украины

Сервис Uber Eats объявил о запуске еще в одном украинском городе – Одессе.

Об этом свидетельствует информация на сайте доставщика.

На стартовом этапе доставка может занять немного больше времени, однако вскоре компания обещает доставлять заказы за 35 минут.

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Поначалу заказать услугу можно будет с 10:00 до 22:00 в центре города, а также в Малиновском и Приморском районах Одессы.

Как сделать заказ:

  • скачать приложение или перейти на сайт и создать учетную запись;
  • ввести адрес, на который будет осуществляться доставка, и выбрать необходимое из перечня ресторанов и блюд;
  • оплатить заказ можно через карту, зарегистрировав ее в системе;

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  • также пользователи могут отследить свой заказ и после получения доставки поставить оценку сервису.

Справка Finance.ua:

  • Согласно результатам опроса издания The Point, принадлежащего Rabota.ua, курьеры Uber Eats получают за любой заказ 30 гривен, плюс 6 грн за километр.
  • Согласно прогнозу, в 2019 году рынок доставки еды в Украине превысит $25 млн.
По материалам Finance.UA
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