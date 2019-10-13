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Uber Eats запустится еще в одном городе Украины

Uber Eats запустится еще в одном городе Украины

Львов cтанет вторым городом Украины, где появится возможность заказать курьерскую доставку Uber Eats.

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Пока сервис еще не доступен, но компания уже сегодня планировала начать тестовые доставки.

Первый этап запуска позволит использовать сервис в исторической части Львова, на центральных улицах и прилегающих к ним частям города.

Как сделать заказ:
• Скачать приложение или перейти на сайт и создать учетную запись.
• Ввести адрес, на который будет осуществляться доставка, и выбрать необходимое из перечня ресторанов и блюд.
• Оплатить заказ можно через карту, зарегистрировав ее в системе.
• Также пользователи могут отследить свой заказ и после получения доставки оставить оценку сервису.

Справка Finance.ua:

  • Uber Eats — это сервис курьерской доставки еды, который запустился в Киеве в 2019 году. Стоит отметить, что Uber Eats пока не работает в некоторых районах Киева, среди которых Троещина, Воскресенка, часть Лесного массива и в районах, которые находятся далеко от центра города.
  • Согласно результатам опроса издания The Point, принадлежащее Rabota.ua, курьеры Uber Eats получают за любой заказ 30 гривен, плюс 6 грн за километр. За каждым районом города закреплен определенный коэффициент, на который умножается оплата за доставку, который составляет от 1,3 до 1,6.
По материалам Finance.UA
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