Биткоин признали лучшей инвестицией десятилетия

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Согласно свежему отчету Bank of America Securities, инвесторы виртуальных валют в начале десятилетия получили невероятный инвестиционный рост за 10 лет. В начале 2010 года биткоин стоил меньше доллара, но к 2017 году цена за криптовалюту возросла до неслыханных 20 тысяч долларов, что позволило озолотиться всем вкладчикам. Таким образом, финансисты признали Bitcoin лучшей инвестицией десятилетия.
Об этом со ссылкой на CNN Business сообщает Сегодня.
В 2017 году на пике своей популярности популярная криптовалюта серьезно ударила по рынку компьютерных видеоигр из-за стремительного роста цен на видеокарты, так как добыча ценной валюты производилась на специальных “майнинг-установках” из видеоускорителей. Эта ситуация позволила игровым приставкам занять освободившуюся нишу, поскольку цены на них оказались ниже видеокарт без учета стоимости всего компьютера.
Год спустя цена за биткоин упала до 3200 долларов, а к концу 2019 года криптовалюта поднялась до 7000 долларов. В какой-то момент рост виртуальных валют помог поднять акции AMD.
В связи с тем, что все больше компаний принимают биткоины в качестве формы оплаты, а также общей легитимизацией криптовалют в глазах некоторых скептиков, аналитики предрекают ее рост в 2020 году до 11 тысяч долларов. Так что сейчас самое время закупиться “криптой” тем, кто желает приумножить свои финансы.
В докладе Bank of America Securities также перечислены некоторые из худших инвестиций десятилетия. К ним относятся кьят – местная валюта Мьянмы. Конфликт в стране, ранее известной как Бирма, обрушил валюту так, что один доллар, вложенный в кьят 10 лет назад, теперь стоит всего 0,4 одного цента США. Кроме того, инвестирование одного доллара в греческий фондовый рынок в начале десятилетия теперь оценивается всего в 7 центов из-за долгового кризиса и последующего дефолта в стране.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)13 ч. назад - 3864 13
Киевлянам объяснили, откуда берутся дополнительные начисления в платежках14 ч. назад - 1869 12
Коломойский: «Все знают, что национализация была несправедливой»11 ч. назад - 1785 11
В следующем году возобновят обязательный техосмотр12 ч. назад - 6908 11
Кабмин заморозил часть бюджетных выплат из-за нехватки денег11 ч. назад - 1599 5
В следующем году возобновят обязательный техосмотр12 ч. назад - 6908 11
Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)13 ч. назад - 3864 13
Эксперты рассказали, у каких электрокаров быстрее изнашиваются батареиВчера, 22:26 - 2386 2
Межбанк: все будет непросто11 ч. назад - 2065 2
Киевлянам объяснили, откуда берутся дополнительные начисления в платежках14 ч. назад - 1869 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1047
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 947
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1137
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3488 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3203 2