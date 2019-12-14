Биткоин признали лучшей инвестицией десятилетия

Согласно свежему отчету Bank of America Securities, инвесторы виртуальных валют в начале десятилетия получили невероятный инвестиционный рост за 10 лет. В начале 2010 года биткоин стоил меньше доллара, но к 2017 году цена за криптовалюту возросла до неслыханных 20 тысяч долларов, что позволило озолотиться всем вкладчикам. Таким образом, финансисты признали Bitcoin лучшей инвестицией десятилетия.

Об этом со ссылкой на CNN Business сообщает Сегодня.

В 2017 году на пике своей популярности популярная криптовалюта серьезно ударила по рынку компьютерных видеоигр из-за стремительного роста цен на видеокарты, так как добыча ценной валюты производилась на специальных “майнинг-установках” из видеоускорителей. Эта ситуация позволила игровым приставкам занять освободившуюся нишу, поскольку цены на них оказались ниже видеокарт без учета стоимости всего компьютера.

Год спустя цена за биткоин упала до 3200 долларов, а к концу 2019 года криптовалюта поднялась до 7000 долларов. В какой-то момент рост виртуальных валют помог поднять акции AMD.

В связи с тем, что все больше компаний принимают биткоины в качестве формы оплаты, а также общей легитимизацией криптовалют в глазах некоторых скептиков, аналитики предрекают ее рост в 2020 году до 11 тысяч долларов. Так что сейчас самое время закупиться “криптой” тем, кто желает приумножить свои финансы.

В докладе Bank of America Securities также перечислены некоторые из худших инвестиций десятилетия. К ним относятся кьят – местная валюта Мьянмы. Конфликт в стране, ранее известной как Бирма, обрушил валюту так, что один доллар, вложенный в кьят 10 лет назад, теперь стоит всего 0,4 одного цента США. Кроме того, инвестирование одного доллара в греческий фондовый рынок в начале десятилетия теперь оценивается всего в 7 центов из-за долгового кризиса и последующего дефолта в стране.