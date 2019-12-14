АЗС продолжают снижать цены на горючее

В течение 18-19 декабря стоимость бензинов и дизтоплива на заправках снизилась на 10-40 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.

На сколько снизилась стоимость топлива:

АЗС WOG : -20 коп./л, А-92 – 28,69 грн/л, А-95 – 29,69 грн/л, ДТ – 28,69 грн/л;

Parallel: -40 коп./л, А-92 – 28,49 грн/л, А-95 – 29,49 грн/л, ДТ – 28,49 грн/л;

AMIC : -20-30 коп./л, А-92 – 26,99 грн/л, А-95 – 27,99 грн/л, ДТ – 26,99 грн/л;

Glusco: -30 коп./л, А-92 – 26,95 грн/л, А-95 – 27,95 грн/л, ДТ – 26,95 грн/л;

UPG : -20 коп./л, А-92 – 25,80 грн/л, А-95 – 26,80 грн/л.

Справка Finance.ua:

АМКУ направил обязательные к выполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо в крупные сети АЗС .

Самые низкие в Украине цены на бензин А-92 и А-95, дизельное топливо и сжиженный газ в ноябре 2019 были в Черниговской области.

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