АМКУ обязал крупные АЗС снизить цены на бензин

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Антимонопольный комитет направил обязательные к выполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо в крупные сети АЗС.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Как сообщается, комитет провел анализ рынков топлива и по результатам их функционирования в июне-ноябре установил такие факты:
При этом, как отмечает АМКУ, уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка (действуют под брендами WOG, OKKO и UKRNAFTA) остался практически неизменным.
Исходя из этого, АМКУ принял обязательные к исполнению рекомендации, в которых требует установить цены на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы при условиях значительной конкуренции на рынке и дал на рассмотрение рекомендаций 10-дневный срок.
Рекомендации направлены в “ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ” (бренд WOG), “ОККО-РИТЕЙЛ” (бренд ОККО), “УКРНАФТА” (бренд UKRNAFTA), “АМИК Украина” (бренд AMIC Energy), “Альянс Холдинг” (бренд SHELL), “СОКАР ПЕТРОЛЕУМ” (бренд SOCAR), “Укрпалетсистем” (бренд UPG) и “ГЛУСКО Ритейл” (бренд GLUSCO).
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