Где в Украине самое дешевое топливо - статистика Госстата

Самые низкие в Украине цены на бензин А-92 и А-95, дизельное топливо и сжиженный газ в ноябре 2019 были в Черниговской области.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Самой высокой в ​​Украине средняя потребительская цена на бензин А-92 в ноябре 2019 была в Киеве: 28,46 грн за л (на 11,0% меньше, чем в ноябре 2018 года). Среди регионов первое место по этому показателю заняла Ивано-Франковская (28,3 грн за л, на 10,6% меньше), второе – Львовская (28,23 грн за л, на 10,6% меньше), третье – Житомирская ( 27,89 грн за л, на 10,8% меньше) области.

Самым дешевым в прошлом месяце бензин А-92 был:

в Черниговской области (25,55 грн за л, на 12,6% меньше, чем в прошлом году);

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Черкасской (26,82 грн за л, на 12,9% меньше);

Луганской (26,99 грн за л, на 14,6% меньше).

Самый дорогой в Украине бензин А-95 в прошлом месяце продавался:

в столице: 29,59 грн за л (на 10,4% меньше, чем в ноябре 2018 года);

Ивано-Франковской области (29,55 грн за л, на 10,3% меньше);

Херсонской области (29,28 грн за л, на 10,6% меньше);

Львовской области (29,21 грн за л, на 10,2% меньше) области.

Самый дешевый бензин А-95 был:

в Черниговской области (26,37 грн за л, на 12,1% меньше, чем в прошлом году);

Черновицкой (27,97 грн за л, на 11,6% меньше);

Черкасской (28,04 грн за л, на 11,7% меньше).

Самые высокие в Украине цены на дизельное топливо в прошлом месяце были:

во Львовской (28,67 грн за л, на 11,0% меньше, чем в ноябре 2018);

в Николаевской (28,36 грн за л, на 12,1% меньше);

в Ивано-Франковской (28,25 грн за л, на 11,9% меньше) областях.

Самые низкие цены на дизельное топливо:

в Черниговской (26,09 грн за л, на 15,6% меньше, чем в прошлом году),

Сумской (26,99 грн за л, на 14,4% меньше);

Черновицкой (27,25 грн за л, на 13,1% меньше).

Самый дорогой сжиженный газ в ноябре 2019 года:

в Черновицкой области (12,12 грн за л, на 25,9% меньше, чем в ноябре 2018)

Херсонской (12,04 грн за л, на 27,4% меньше);

Львовской (11,92 грн за л, на 27,4% меньше) областях.

Самый дешевый – в Черниговской (11,27 грн за л, на 29,3% меньше, чем в прошлом году), Житомирской (11,27 грн за л, на 31,2% меньше) и Волынской (11,40 грн за л, на 17,3% меньше) областях.