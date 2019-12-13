Где в Украине самое дешевое топливо - статистика Госстата

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Самые низкие в Украине цены на бензин А-92 и А-95, дизельное топливо и сжиженный газ в ноябре 2019 были в Черниговской области.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Самой высокой в Украине средняя потребительская цена на бензин А-92 в ноябре 2019 была в Киеве: 28,46 грн за л (на 11,0% меньше, чем в ноябре 2018 года). Среди регионов первое место по этому показателю заняла Ивано-Франковская (28,3 грн за л, на 10,6% меньше), второе – Львовская (28,23 грн за л, на 10,6% меньше), третье – Житомирская ( 27,89 грн за л, на 10,8% меньше) области.
Самым дешевым в прошлом месяце бензин А-92 был:
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Самый дорогой в Украине бензин А-95 в прошлом месяце продавался:
Самый дешевый бензин А-95 был:
Самые высокие в Украине цены на дизельное топливо в прошлом месяце были:
Самые низкие цены на дизельное топливо:
Самый дорогой сжиженный газ в ноябре 2019 года:
Самый дешевый – в Черниговской (11,27 грн за л, на 29,3% меньше, чем в прошлом году), Житомирской (11,27 грн за л, на 31,2% меньше) и Волынской (11,40 грн за л, на 17,3% меньше) областях.
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