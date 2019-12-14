Самые популярные квартиры в Киеве (статистика за ноябрь)

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В Киеве в ноябре больше всего покупатели интересовались квартирами в новостройках по цене до $30 тыс.
Об этом сообщает профильный портал Address.ua.
На втором месте оказалось жилье в диапазоне $30-50 тыс. с долей 29% от общего количества запросов. Спрос на жилье с ценой от $70 тыс. в ноябре составил 11% запросов.
Какие квартиры покупали:
Большим спросом пользовались квартиры метражом от 35 до 50 кв. м – 35% от общего количества. 30% покупателей интересовались квартирами 50-80 кв. м. Запрос на квартиры площадью до 35 кв. м составлял 12%.
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