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Самые популярные квартиры в Киеве (статистика за ноябрь)

Самые популярные квартиры в Киеве (статистика за ноябрь)

В Киеве в ноябре больше всего покупатели интересовались квартирами в новостройках по цене до $30 тыс.

Об этом сообщает профильный портал Address.ua.

На втором месте оказалось жилье в диапазоне $30-50 тыс. с долей 29% от общего количества запросов. Спрос на жилье с ценой от $70 тыс. в ноябре составил 11% запросов.

Какие квартиры покупали:

  • двухкомнатные – спрос 46%;
  • однокомнатные – 40%;
  • трехкомнатные – 13%.

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Большим спросом пользовались квартиры метражом от 35 до 50 кв. м – 35% от общего количества. 30% покупателей интересовались квартирами 50-80 кв. м. Запрос на квартиры площадью до 35 кв. м составлял 12%.

Самые популярные районы:

  • Голосеевский район – 23% искателей;
  • Шевченковский – 18%;
  • Печерский – 15%;
  • Оболонский – 11 %;
  • Деснянский – всего 2% от общего количества интересовавшихся.

Справка Finance.ua:

  • Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил, что в Украине должно быть доступным ипотечное кредитование со средней ставкой 8%.
  • Пятиэтажные дома, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах, хотят модернизировать до 2040 года.
По материалам Finance.UA
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