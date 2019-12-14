Самые популярные квартиры в Киеве (статистика за ноябрь)

В Киеве в ноябре больше всего покупатели интересовались квартирами в новостройках по цене до $30 тыс.

Об этом сообщает профильный портал Address.ua.

На втором месте оказалось жилье в диапазоне $30-50 тыс. с долей 29% от общего количества запросов. Спрос на жилье с ценой от $70 тыс. в ноябре составил 11% запросов.

Какие квартиры покупали:

двухкомнатные – спрос 46%;

однокомнатные – 40%;

трехкомнатные – 13%.

Большим спросом пользовались квартиры метражом от 35 до 50 кв. м – 35% от общего количества. 30% покупателей интересовались квартирами 50-80 кв. м. Запрос на квартиры площадью до 35 кв. м составлял 12%.

Самые популярные районы:

Голосеевский район – 23% искателей;

Шевченковский – 18%;

Печерский – 15%;

Оболонский – 11 %;

Деснянский – всего 2% от общего количества интересовавшихся.

Справка Finance.ua:

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