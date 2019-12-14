Tesla планирует снизить цену на самый популярный электромобиль

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Компания Tesla планирует на 20% снизить цену на свой самый популярный электромобиль – седан Model 3. Скидка на покупку электрокара появится не раньше 2020 года.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По версии издания, снижение цены будет касаться тех автомобилей, которые были созданы на заводе Gigafactory 3 в китайском Шанхае.
Источники Bloomberg утверждают, что использование комплектующих местного производства в Китае позволило существенное снижение себестоимости Model 3. Это позволит продавать электрокары дешевле нынешней цены.
Сейчас собранный в Китае седан Tesla стоит около 355 тыс. юаней (около $ 51 тыс.), однако впоследствии его стоимость может упасть до 300 тыс. юаней (около $ 43 тыс.). В дальнейшем более дешевые электрокары могут попасть на рынок уже в 2020 году, отмечает издание.
Стоит напомнить, что завод Gigafactory 3 в Шанхае стал первым предприятием Tesla за пределами США. К концу 2019 руководство планирует вывести его на мощность в 1000 электромобилей в неделю. Это позволит ускорить темпы производства Model 3, который сейчас является самым популярным и доступным по цене электрокаром компании.
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