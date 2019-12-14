Как декларировать авто, купленное за пределами Украины

При приобретении за пределами Украины транспортного средства, субъект декларирования должен подать уведомление об изменениях в имущественном состоянии.

Об этом сообщается на сайте Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

“Приобретение субъектом декларирования транспортного средства за пределами Украины, что подтверждается соответствующими документами, без государственной регистрации такого транспортного средства считается «приобретением имущества» в понимании части второй ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции»”, – говорится в сообщении.

Субъект декларирования должен подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в случае приобретения им транспортного средства за пределами Украины, стоимость которого превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, в течение 10 дней с момента приобретения права собственности по договору.

Также Национальное агентство заметило, если при осуществлении субъектом декларирования регистрации транспортного средства или его таможенном оформлении, в частности уплаты ввозной пошлины, акцизного налога или налога на добавленную стоимость, субъект декларирования в отчетном периоде осуществил расходование, превышающее установленный порог декларирования (50 прожиточных минимумов), то такой расход должен быть отражен в разделе «Расходы и сделки» декларации. С 1 января 2020 года в таком случае необходимо будет подавать также сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии».