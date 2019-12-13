Япония усилит контроль над технологическими гигантами

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Новый закон обяжет технологических гигантов, включая Apple, Google, Facebook и Amazon, раскрывать условия контрактов с клиентами и отчитываться перед правительством о своей деятельности.
Читайте также: Руководители техно-гиганта Samsung предстали перед судом
Этот шаг следует глобальной тенденции закручивания гаек, которая направлена на ограничение возможностей интернет-гигантов. Google и Facebook выступают против более строгого регулирования, в то время как владельцы традиционных СМИ поддерживают реформу.
В целях защиты персональных данных правительство Японии также пересмотрит закон о защите персональных данных, чтобы разрешить отдельным лицам обращаться к компаниям с просьбой прекратить использование их данных. В настоящее время закон регулирует обработку данных, собранных незаконными способами.
Что касается антимонопольного законодательства, комиссия по справедливой торговле пересмотрит руководящие принципы, чтобы учитывать ценность данных при рассмотрении слияний и поглощений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Популярные в Украине авиакомпании признаны худшими в 2019 годуВчера, 14:12 - 4511 3
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2195 2
Стало известно, сколько украинцев пострадало от мошенничества в интернете за годВчера, 06:23 - 1037 2
В Windows 10 вернули рекламу, которую невозможно отключитьВчера, 02:17 - 1943 1
В 2020 году на рынок Украины намерены выйти 6 международных брендовВчера, 04:36 - 1814 1
Финансисты спрогнозировали будущее гривны на 2020 годВчера, 10:10 - 6433
Популярные в Украине авиакомпании признаны худшими в 2019 годуВчера, 14:12 - 4511 3
Курс доллара-2020: эксперт рассказал о ключевых факторах и дал прогнозВчера, 20:00 - 4019
Коммунальные услуги в Киеве с мая станут дорожеВчера, 16:28 - 1358
Украинцы в 2019 году купили иномарок на $3,2 миллиардаВчера, 12:28 - 809
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 4181 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2429 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2196 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1917 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 5696 3