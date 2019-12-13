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Япония усилит контроль над технологическими гигантами

Япония усилит контроль над технологическими гигантами

Новый закон обяжет технологических гигантов, включая Apple, Google, Facebook и Amazon, раскрывать условия контрактов с клиентами и отчитываться перед правительством о своей деятельности.

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Этот шаг следует глобальной тенденции закручивания гаек, которая направлена на ограничение возможностей интернет-гигантов. Google и Facebook выступают против более строгого регулирования, в то время как владельцы традиционных СМИ поддерживают реформу.

В целях защиты персональных данных правительство Японии также пересмотрит закон о защите персональных данных, чтобы разрешить отдельным лицам обращаться к компаниям с просьбой прекратить использование их данных. В настоящее время закон регулирует обработку данных, собранных незаконными способами.

Что касается антимонопольного законодательства, комиссия по справедливой торговле пересмотрит руководящие принципы, чтобы учитывать ценность данных при рассмотрении слияний и поглощений.

По материалам iXBT.com
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