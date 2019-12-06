Руководители техно-гиганта Samsung предстали перед судом

Южнокорейский суд заключил в тюрьму трех руководителей Samsung Electronics.

Читайте также: TSMC обошла Samsung и стала самой дорогой компанией в Азии

Их обвиняют в захоронении компьютеров под производственными цехами филиале компании по биотехнологии и в мошенничестве с бухгалтерским учетом. Прокуроры начали расследование предполагаемого мошенничества в Samsung Biologics после того, как финансовый наблюдатель Южной Кореи пожаловался, что стоимость фирмы была увеличена на 3,82 млрд долларов в 2015 году.

“Смелость преступных действий подсудимых была за пределами воображения общественности и ошеломила общество”, – заявил судья Со Бюнг-Сок, вынося приговоры сроком до двух лет. Также он добавил, что большинство жителей Южной Кореи хотят, чтобы Samsung стала крупнейшей в мире компанией, которая будет способствовать экономике страны, но залогом этого успеха не могут быть преступления и нарушения закона.

Адвокаты подсудимых не были сразу доступны для комментариев. Компания Samsung Electronics также отказалась от них. Прокуроры обвинили ее руководителей в том, что они приказывают сотрудникам биофармацевтической фирмы уничтожать и скрывать внутренние документы, поскольку власти расследуют обвинения в нарушении правил бухгалтерского учета.

Гражданские группы заявили, что предполагаемое мошенничество имело целью повысить ценность компании Samsung C & T, принадлежащей Samsung Biologics.