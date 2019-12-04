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TSMC обошла Samsung и стала самой дорогой компанией в Азии

TSMC обошла Samsung и стала самой дорогой компанией в Азии

Крупнейший в мире контрактный производитель чипов TSMC стал самой дорогой азиатской компанией, впервые опередив Samsung.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные порталом TechPowerUP, на которые ссылается DailyComm.

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Рыночная капитализация TSMC составила $262,75 млрд. У Samsung показатель несколько меньше. Обе компании занимаются контрактным выпуском полупроводниковой продукции, но у TSMC есть несколько преимуществ.

Во-первых, тайваньская компания предлагает клиентам изготовление микросхем с использованием различных технологических норм – от 7 до 180 нм. Ожидается, что в первой половине 2020 года TSMC будет готова к серийному изготовлению 5-нм микросхем.

Заказчики могут выбрать старое и менее дорогое оборудование или что-то новее для высокой производительности и меньшего энергопотребления.

Кроме того, считается, что клиентская база TSMC более лояльна, чем у Samsung, благодаря гибкости в поставке. С TSMC сотрудничают такие гиганты, как Apple, HiSilicon, NVIDIA и AMD.

TSMC собирается в 2019 году довести свои капитальные вложения до рекордного уровня в $14-15 млрд. Это почти на 40% больше начальной оценки, согласно которой капзатраты TSMC должны были составить $10-11 млрд.

По материалам Mind
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