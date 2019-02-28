Samsung обвинили в копировании циферблатов дорогих часов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Swatch подала в суд на Samsung и обвинила корейцев в копировании циферблатов моделей часов брендов, принадлежащих Swatch Group. Сумма иска — 100 млн долларов.
Согласно заявлениям представителей швейцарской компании, 30 циферблатов для недавно представленных смарт-часов Samsung Galaxy Watch Active, «идентичны или практически идентичны» тем, что применяются на часах Swatch. В жалобе Samsung обвиняется в недобросовестной деловой этике, поскольку пользователи могли неверно прийти к выводу, что Samsung и Swatch заключили сделку.
Читайте также: Volkswagen начинает разработку умных электрокаров
Циферблаты для часов Samsung были созданы сторонними разработчиками, но доступны в официальном магазине Galaxy Apps store и корейская компания получает с этого прибыль. Наиболее явно копирование заметно на модели Jaquet Droz Tropical Bird Repeater, созданной для коллекционеров, способных заплатить 650 тыс. долларов.
Швейцарцы утверждают, что обратились к представителям Samsung еще в конце декабря, поделившись списком выглядящих «подозрительно» циферблатов. Но Samsung не признала своей вины, и циферблаты из Galaxy Apps не убрал. После угроз судовых разбирательств, Samsung все-же отреагировала, и удалила некоторые циферблаты, но, по словам Swatch, не все.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Борьба с отключениями света: в ДТЭК предложили свой вариант решения проблемыВчера, 08:00 - 1842 17
В прошлом году государство оплатило почти 38 000 больничных днейПозавчера, 15:00 - 359 4
"Северный поток-2": Климкин спрогнозировал новую газовую войнуВчера, 10:00 - 16283 4
Рекрутеры посоветовали, когда не стоит менять работуПозавчера, 16:00 - 4080 4
Украина стала одним из лидеров в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населенияВчера, 14:00 - 1632 2
"Северный поток-2": Климкин спрогнозировал новую газовую войнуВчера, 10:00 - 16283 4
Руководство NVIDIA недополучило миллионы из-за "неоправданных надежд"Вчера, 07:00 - 3891 1
В феврале продажи новых авто снизились: какие марки выбирают украинцыВчера, 16:00 - 2133
Борьба с отключениями света: в ДТЭК предложили свой вариант решения проблемыВчера, 08:00 - 1842 17
Украина стала одним из лидеров в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населенияВчера, 14:00 - 1632 2
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)28.02.2019, 13:10 - 1385 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 1084 1
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 976 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1805
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 5546 4