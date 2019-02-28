Samsung обвинили в копировании циферблатов дорогих часов

Компания Swatch подала в суд на Samsung и обвинила корейцев в копировании циферблатов моделей часов брендов, принадлежащих Swatch Group. Сумма иска — 100 млн долларов.

Согласно заявлениям представителей швейцарской компании, 30 циферблатов для недавно представленных смарт-часов Samsung Galaxy Watch Active, «идентичны или практически идентичны» тем, что применяются на часах Swatch. В жалобе Samsung обвиняется в недобросовестной деловой этике, поскольку пользователи могли неверно прийти к выводу, что Samsung и Swatch заключили сделку.

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Циферблаты для часов Samsung были созданы сторонними разработчиками, но доступны в официальном магазине Galaxy Apps store и корейская компания получает с этого прибыль. Наиболее явно копирование заметно на модели Jaquet Droz Tropical Bird Repeater, созданной для коллекционеров, способных заплатить 650 тыс. долларов.

Швейцарцы утверждают, что обратились к представителям Samsung еще в конце декабря, поделившись списком выглядящих «подозрительно» циферблатов. Но Samsung не признала своей вины, и циферблаты из Galaxy Apps не убрал. После угроз судовых разбирательств, Samsung все-же отреагировала, и удалила некоторые циферблаты, но, по словам Swatch, не все.