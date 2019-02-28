Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 16 0

Samsung обвинили в копировании циферблатов дорогих часов

Samsung обвинили в копировании циферблатов дорогих часов

Компания Swatch подала в суд на Samsung и обвинила корейцев в копировании циферблатов моделей часов брендов, принадлежащих Swatch Group. Сумма иска — 100 млн долларов.

Согласно заявлениям представителей швейцарской компании, 30 циферблатов для недавно представленных смарт-часов Samsung Galaxy Watch Active, «идентичны или практически идентичны» тем, что применяются на часах Swatch. В жалобе Samsung обвиняется в недобросовестной деловой этике, поскольку пользователи могли неверно прийти к выводу, что Samsung и Swatch заключили сделку.

Читайте также: Volkswagen начинает разработку умных электрокаров

Циферблаты для часов Samsung были созданы сторонними разработчиками, но доступны в официальном магазине Galaxy Apps store и корейская компания получает с этого прибыль. Наиболее явно копирование заметно на модели Jaquet Droz Tropical Bird Repeater, созданной для коллекционеров, способных заплатить 650 тыс. долларов.

Швейцарцы утверждают, что обратились к представителям Samsung еще в конце декабря, поделившись списком выглядящих «подозрительно» циферблатов. Но Samsung не признала своей вины, и циферблаты из Galaxy Apps не убрал. После угроз судовых разбирательств, Samsung все-же отреагировала, и удалила некоторые циферблаты, но, по словам Swatch, не все.

По материалам Технот
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина