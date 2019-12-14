Россия расширила санкции против Украины

Правительство РФ расширило перечень товаров, запрещенных ко ввозу из Украины, а также расширило список граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.

Соответствующее постановление российского правительства от 16 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно документу, в список внесены еще 9 человек, но двое украинцев из перечня исключены.

Таким образом, в перечень теперь входят около 570 человек. В частности, в список включены Владимир Босенко, Олег Брындак, Александр Иваницкий, Александр Иванов, Андрей Иванов, Валерий Мигалатьев, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет и Юрий Шумахер. Кроме того, правительство РФ расширило перечень товаров, ввоз которых из Украины в Россию запрещен.

Под запрет попадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения.

Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов. Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из России в Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами). Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.