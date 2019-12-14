Почему гривна укрепляется, а цены не падают

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Потребительские товары не дешевеют, так как одновременно с ростом курса выросла средняя номинальная зарплата.
Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в FACEBOOK.
“За год курс гривны усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018). За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса)”, – отмечает министр.
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По его словам, результатом этих противоположностей стало увеличение цен на товары со значительной импортной составляющей на 0,3%.
Импортные товары, которые больше всего снизились в цене:
Импортные товары, которые больше всего подорожали:
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