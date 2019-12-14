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Почему гривна укрепляется, а цены не падают

Почему гривна укрепляется, а цены не падают

Потребительские товары не дешевеют, так как одновременно с ростом курса выросла средняя номинальная зарплата.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в FACEBOOK.

“За год курс гривны усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018). За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса)”, – отмечает министр.

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По его словам, результатом этих противоположностей стало увеличение цен на товары со значительной импортной составляющей на 0,3%.

Импортные товары, которые больше всего снизились в цене:

  • USB-флешки – -17,6%;
  • телевизоры – -14,4%;
  • легковые авто из США и ЕС – -11,7% и -10,9% соответственно;
  • мобильные телефоны – -11,1%;
  • киви – -9,4%.

Импортные товары, которые больше всего подорожали:

  • сигареты – +21%;
  • бананы – +18,5%;
  • лимоны – +18,2%;
  • жаропонижающие и обезболивающие препараты – +17,9%;
  • витамины – +7,4%.

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По материалам Finance.UA
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