Mini Clubman нового поколения станет кроссовером

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Небольшой универсал Mini Clubman в своем новом поколении станет кроссовером. На это журналистам намекнул шеф-стилист британской марки Оливер Хейлмер.
Mini Clubman появился в 2007 году. С 2015 года в продаже находится его второе поколение. В нынешнем году этот универсал обновили. Однако, его продажи остаются неудовлетворительными. Вообще, в последние годы продажи Mini постоянно снижаются. Так, если в 2013 году эта марка продала 66 302 автомобиля, то в 2018 году – всего 23 000 автомобилей.
У Mini нет конкурентоспособного кроссовера или внедорожника, а ведь такие машины сейчас очень популярны. В результате британцы теряют в продажах.
Чтобы изменить ситуацию в лучшую для себя сторону, боссы Mini намерены провести серьезные изменения в своей модельной линейке. Так, очень возможно, что Clubman нового (второго) поколения увеличится в размерах по сравнению с моделью первого поколения. И это уже будет не маленький универсал, а кроссовер. Возможно, он получит версию с электрической силовой установкой.
В линейке Mini сейчас есть только один кроссовер – Countryman. Если Clubman действительно увеличится в размерах и станет кроссовером в новом поколении, то это будет самый большой SUV у британской марки.
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