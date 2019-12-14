Для Tesla Cybertruck анонсировали "кибергараж" (фото)

Пикап Tesla Cybertruck ещё не успел поступить в продажу, но о постройке гаража для будущей новинки можно задуматься уже сейчас. Американская компания Lars Buro анонсировала выпуск футуристического «кибербункера».

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Разработчики проекта Cyberbunker приняли во внимание внушительные габариты пикапа Tesla: площадь гаража составит около 55 квадратных метров, а модульная конструкция позволит быстро добавить к нему жилой или технический модуль ещё на 167 «квадратов».

Представители Lars Buro называют анонсированный комплекс «высокотехнологичным депо» и уже пообещали журналистам, что дело не ограничится рендерами — компания «со стопроцентной вероятностью» запустит проект в производство. Дополнительно можно будет заказать постройку воздушного шлюза и установку армированных стёкол.

Ещё одна особенность «кибергаража» — независимость от систем электроснабжения: в комплект поставки войдёт набор аккумуляторов, а на крыше будут размещаться солнечные панели. Точные данные о цене гаражного комплекса и дате начала продаж разработчики планируют представить в начале 2020 года.