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ПФУ продолжает финансировать пенсии за декабрь (инфографика)

ПФУ продолжает финансировать пенсии за декабрь (инфографика)

Пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий за декабрь после повышения уровня минимальной и максимальной пенсионных выплат с 1 декабря 2019.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на странице в FACEBOOK.

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“Пенсионным фондом Украины продолжается финансирование пенсий за декабрь”, – отмечается в сообщении.

Согласно ему, на Пенсионные выплаты направлено 22,8 млрд гривен, что составляет 63,8% месячной потребности в средствах.

Ранее Finance.ua сообщал, что минимальная пенсия для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1638 грн, а максимальная пенсия – 16 380 грн.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины с сентября внедрил в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд».
  • По данным опроса компании Research & Branding Group, полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11041 грн.
По материалам Finance.UA
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