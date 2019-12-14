ПФУ продолжает финансировать пенсии за декабрь (инфографика)

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Пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий за декабрь после повышения уровня минимальной и максимальной пенсионных выплат с 1 декабря 2019.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на странице в FACEBOOK.
“Пенсионным фондом Украины продолжается финансирование пенсий за декабрь”, – отмечается в сообщении.
Согласно ему, на Пенсионные выплаты направлено 22,8 млрд гривен, что составляет 63,8% месячной потребности в средствах.
Ранее Finance.ua сообщал, что минимальная пенсия для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1638 грн, а максимальная пенсия – 16 380 грн.
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