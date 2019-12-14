НБУ утвердил нововведения в подписании банковских документов

Отныне физические лица, являющиеся клиентами банков, смогут подписывать банковские документы цифровой собственноручной подписью – стилусом – на электронном сенсорном устройстве.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель введения подписи документов стилусом – упростить процедуры подписания документов между банками и их клиентами – физическими лицами в электронном виде, ведь сейчас только небольшое количество населения Украины использует квалифицированные электронные подписи.

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“Модель подписания документов цифровой собственноручной подписью на электронном сенсорном устройстве – современный и удобный инструмент, предоставляющий возможность быстро осуществить подписание электронного документа”, – отмечают в НБУ.

Что это даст:

улучшит условия обслуживания банками физических лиц;

оптимизирует документооборот в деятельности банков через внедрение цифровых технологий и безбумажных бизнес-процессов;

позволит построить эффективные процессы в работе агентов банка с клиентами-физическими лицами с применением цифровой собственноручной подписи.

Нововведение вступает в силу с 17 декабря 2019 года.

Порядок применения цифровой собственноручной подписи в банковской системе Украины утвержден постановлением Правления Нацбанка от 13 декабря 2019 № 151.

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