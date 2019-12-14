НБУ утвердил нововведения в подписании банковских документов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Отныне физические лица, являющиеся клиентами банков, смогут подписывать банковские документы цифровой собственноручной подписью – стилусом – на электронном сенсорном устройстве.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Цель введения подписи документов стилусом – упростить процедуры подписания документов между банками и их клиентами – физическими лицами в электронном виде, ведь сейчас только небольшое количество населения Украины использует квалифицированные электронные подписи.
Читайте также: Объем наличных денег в Украине побил исторический рекорд
“Модель подписания документов цифровой собственноручной подписью на электронном сенсорном устройстве – современный и удобный инструмент, предоставляющий возможность быстро осуществить подписание электронного документа”, – отмечают в НБУ.
Что это даст:
Нововведение вступает в силу с 17 декабря 2019 года.
Порядок применения цифровой собственноручной подписи в банковской системе Украины утвержден постановлением Правления Нацбанка от 13 декабря 2019 № 151.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие из них мы собрали в специальном сервисе. Ссылка ниже:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько украинцам будет стоить «бум» на возобновляемую энергетикуВчера, 09:34 - 4268 20
Украина вошла в ТОП-40 самых могущественных стран мира по версии американского журналаВчера, 11:00 - 2729 11
Киевские «хрущевки» планируют перестроить в многоэтажки до 2040 года - КиевсоветВчера, 17:29 - 1070 8
Как будет действовать электронный чекВчера, 13:02 - 1402 5
Средств на погашение «долга Януковича» в бюджете нет - МинфинВчера, 21:39 - 641 4
Пенсия в 50: кому начнут начислять досрочные выплатыВчера, 12:01 - 4627 2
ПФУ рассчитал среднюю зарплату украинцев в октябреВчера, 15:06 - 3857
Вакансии с зарплатой свыше 50 000 гривенВчера, 20:01 - 2920 1
Украина вошла в ТОП-40 самых могущественных стран мира по версии американского журналаВчера, 11:00 - 2729 11
Домашнее задание для нового кредита: чего МВФ ждет от УкраиныВчера, 10:07 - 2461
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 641
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 647
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 960
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3052 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2784 1