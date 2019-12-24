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Двуногий робот Digit научился держаться подальше от людей (видео)

Двуногий робот Digit научился держаться подальше от людей (видео)

Инженеры компании Agility Robotics научили двуногого робота Digit отслеживать движения людей и других подвижных объектов поблизости и отходить от них на безопасное расстояние. Это позволяет устройству работать вместе с людьми, не путаясь у них под ногами.

Демонстрационный ролик с роботом опубликован на YouTube-канале компании.

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Разработчики научили Digit отслеживать препятствия, причем даже динамические, а также двигаться, чтобы избежать столкновения. Во время демонстрации робот отслеживал перемещения инженера рядом и отходил на безопасное расстояние.

Кроме того, разработчики продемонстрировали точность системы обнаружения объектов вокруг с помощью троса, который начал двигаться в сторону робота: несмотря на небольшую толщину троса, Digit заметил его и также принялся отходить на некоторое расстояние.

По материалам ITC.ua
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