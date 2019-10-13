Двуногого робота Digit научили носить коробки (видео)

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Первая версия двуногого робота Digit была представлена в начале текущего года; теперь же компания Agility Robotics презентовала вторую версию — v2, которая получила ряд новых способностей.
Специалисты компании усовершенствовали конструкцию ног робота — так, что он может балансировать на одной ноге, а также способен переносить коробки с места на место. Последнюю способность Agility Robotics показала на видео.
По словам компании, робот самостоятельно захватывал, поднимал и опускал коробку и самостоятельно выполнял шаги, поддерживая баланс, однако на данный момент разработка не способна сама простраивать маршрут — и за это отвечал оператор.
В 2020 году Agility Robotics планирует представить третью — коммерческую версию Digit, которую смогут приобрести компании.
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