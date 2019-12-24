SkyUp Airlines открыл новые летние маршруты из Харькова

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SkyUp Airlines запустиа новые летние направления из Харькова в Батуми, Тбилиси (Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль).
Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в FACEBOOK.
Стоимость билета в одну сторону:
График полетов:
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Забронировать билеты можно на сайте перевозчика.
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