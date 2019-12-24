SkyUp Airlines открыл новые летние маршруты из Харькова

SkyUp Airlines запустиа новые летние направления из Харькова в Батуми, Тбилиси (Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль).

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в FACEBOOK.

Стоимость билета в одну сторону:

Харьков – Тбилиси – от 1833 грн;

Харьков – Тель-Авив – от 2433 грн;

Харьков – Батуми – от 1905 грн, по вторникам, пятницам;

Харьков – Бургас – от 1594 грн, каждый вторник.

График полетов:

в Тбилиси (рейсы каждый понедельник, четверг) и Тель-Авив (по четвергам и воскресеньям) полеты будут совершаться с 29 марта 2020 до 24 октября 2020;

в Батуми – с 29 мая 2020 до 2 октября 2020 каждые вторник и пятницу;

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в Бургас с 2 июня 2020 до 8 сентября 2020 по вторникам.

Забронировать билеты можно на сайте перевозчика .

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