Ernest Airlines отменяет рейсы на зимний период

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Итальянская авиакомпания Ernest Airlines на зимний сезон отменила полеты по 3 маршрутам.
Об этом свидетельствуют данные на сайте авиакомпании.
Перевозчик отменяет рейсы:
Последние полеты за маршрутом Харьков — Рим состоятся 28 декабря 2019 года и 4 января 2020 года, а за маршрутом Харьков — Милан — 29 декабря 2019 года, 5 и 12 января 2020 года.
Продажа билетов на эти даты пока доступна.
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До конца зимнего сезона лоукост будет выполнять рейсы только в 3 города Украины: Киев, Львов и Одессу. Рейсы в Харьков совершаться не будут.
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