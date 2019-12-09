Ernest Airlines отменяет рейсы на зимний период

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines на зимний сезон отменила полеты по 3 маршрутам.

Об этом свидетельствуют данные на сайте авиакомпании.

Перевозчик отменяет рейсы:

Киев – Генуя: с 13 декабря 2019 года;

Харьков – Милан: с 15 января 2020 года;

Харьков – Рим: с 8 января 2020 года.

Последние полеты за маршрутом Харьков — Рим состоятся 28 декабря 2019 года и 4 января 2020 года, а за маршрутом Харьков — Милан — 29 декабря 2019 года, 5 и 12 января 2020 года.

Продажа билетов на эти даты пока доступна.

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До конца зимнего сезона лоукост будет выполнять рейсы только в 3 города Украины: Киев, Львов и Одессу. Рейсы в Харьков совершаться не будут.

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