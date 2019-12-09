Лидеры продаж среди авто в Киеве (статистика за ноябрь)

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Самым большим региональным рынком в Украине продолжает оставаться город Киев: в прошлом месяце тут зарегистрировали 2,9 тыс. новых легковых авто. Это более трети от всех зарегистрированных автомобилей в стране.
Об этом сообщает Укравтопром.
ТОП-5 самых популярных корпоративных авто ноября:
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