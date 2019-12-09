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Лидеры продаж среди авто в Киеве (статистика за ноябрь)

Лидеры продаж среди авто в Киеве (статистика за ноябрь)

Самым большим региональным рынком в Украине продолжает оставаться город Киев: в прошлом месяце тут зарегистрировали 2,9 тыс. новых легковых авто. Это более трети от всех зарегистрированных автомобилей в стране.

Об этом сообщает Укравтопром.

ТОП-5 самых популярных корпоративных авто ноября:

  • RENAULT Logan – 171 шт.;
  • RENAULT Duster – 162 шт.;
  • RENAULT Sandero – 134 шт.;
  • KIA Sportage – 131 шт. (эту модель чаще всего покупали частные лица – 103 чел.);

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  • SKODA Octavia – 111 шт. (88% из которых оформлено на юр. лиц.).

ТОП-5 самых популярных личных авто киевлян:

  • KIA Sportage – 103 шт.;
  • TOYOTA RAV-4 – 78 шт.;
  • RENAULT Logan – 51 шт.;
  • RENAULT Sandero – 48 шт.;
  • TOYOTA Land Cruiser Prado и SUZUKI Vitara – 44 продажи физ лицам.

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По материалам Finance.UA
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