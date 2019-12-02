Украинцы предпочитают подержанные авто (статистика за ноябрь)

В ноябре свою первую регистрацию в Украине прошли 28,8 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это в 2,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года.

Об этом сказано на сайте Укроборонпрома .

Напомним, что в прошлом месяце было зарегистрировано чуть больше 8,5 тыс. новых легковых автомобилей.

Бывшие в эксплуатации машины охватили 77% первичного рынка легковых авто, годом ранее их доля была 61 процент.

Самый популярный возраст авто – 8 и более лет. Свыше 57% зарегистрированного в прошлом месяце импортного секонд-хенда были автомобили до 2011 года выпуска.

Популярные марки подержанных авто:

Volkswagen – 4,8 тыс. машин.

Skoda – 2,7 тыс.

Renault с результатом 2,5 тыс. авто.

Ford – 2,4 тыс. авто.

Opel – 1,9 тыс. авто.

Всего с начала года украинскую прописку получили 377,4 тыс. бывших в эксплуатации легковых авто, что в 4 раза больше, чем годом ранее и почти в 5 раз превзошло продажи новых авто за тот же период.

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