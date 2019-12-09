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Глава криптобиржи BitMEX спрогнозировал курс биткоина на следующий год

Глава криптобиржи BitMEX спрогнозировал курс биткоина на следующий год

Генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX Артур Хэйес в интервью Cointelegraph Japan спрогнозировал динамику движения цены биткоина в 2020 году.

По мнению Хейеса, если продолжится рост инфляции, то роль биткоина как средства сбережения усилится, что приведет к росту первой криптовалюты до прежних максимумов.

В то же время, от отметил, что уровень $20 тысяч остается важной психологической отметкой, которую биткоин вряд ли преодолеет в ближайшее время.

Хейес уверен, что в случае возврата медвежьего рынка, эта цифровая валюта не опустится ниже $3 тысяч. По его словам, точка безубыточности для майнеров находится в диапазоне 3 — 4 тысяч долларов, и она станет серьезным уровнем поддержки.

В сентябре Хэйес заявил, что к росту биткоина до $20 тысяч может привести РС политика количественного смягчения, которую проводит Федеральная резервная система США.

По материалам Дело
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