Вступил в силу закон об отмене госмонополии на производство спирта

Закон президента Владимира Зеленского, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта, в субботу, 14 декабря, вступил в силу.

Документ вчера был опубликован в издании “Голос Украины”.

Он будет введен в действие 1 июля 2020 года.

Согласно закону, производство спирта этилового (в том числе в качестве лекарственного средства), спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового, зернового дистиллята, биоэтанола осуществляется субъектами хозяйствования независимо от формы собственности, имеющими соответствующую лицензию.

При этом в законе прописано, что до 1 января 2024 года импорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового осуществляется только государственными предприятиями (организациями), специально уполномоченными на это правительством.

С 1 июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового.