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«Укрзализныця» перевезла в Европу почти 500 000 пассажиров

«Укрзализныця» перевезла в Европу почти 500 000 пассажиров

«Укрзализныця» за январь – октябрь 2019 года перевезла в европейские страны почти 479 000 пассажиров.

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Показатель 10 месяцев пассажиропотока текущего года на 55 600 человек выше, чем за соответствующий период 2018 года.

В обратном направлении из стран Европы в Украину поездами путешествовали 323 500 пассажиров, что на 61 800 человек больше по сравнению с прошлым годом.

Как и годом ранее, больше всего пассажиров едет поездами в Польшу и обратно, а именно поездами №705 и №715 сообщением Киев – Перемышль.

По состоянию на июнь этого года за два года действия безвиза «Укрзализныця» перевезла почти 1,6 млн пассажиров в страны ЕС и обратно: пассажиропоток в сообщении Украина – ЕС составил 980 000 пассажиров, обратно – 615 000 человек.

В расписании УЗ 2019/2020 в международном сообщении со странами ЕС будет курсировать 20 пар поездов.

По материалам Mind
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