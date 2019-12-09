«Укрзализныця» перевезла в Европу почти 500 000 пассажиров

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
«Укрзализныця» за январь – октябрь 2019 года перевезла в европейские страны почти 479 000 пассажиров.
Читайте также: Укрзализныця запускает пересадочный маршрут Львов-Берлин
Показатель 10 месяцев пассажиропотока текущего года на 55 600 человек выше, чем за соответствующий период 2018 года.
В обратном направлении из стран Европы в Украину поездами путешествовали 323 500 пассажиров, что на 61 800 человек больше по сравнению с прошлым годом.
Как и годом ранее, больше всего пассажиров едет поездами в Польшу и обратно, а именно поездами №705 и №715 сообщением Киев – Перемышль.
По состоянию на июнь этого года за два года действия безвиза «Укрзализныця» перевезла почти 1,6 млн пассажиров в страны ЕС и обратно: пассажиропоток в сообщении Украина – ЕС составил 980 000 пассажиров, обратно – 615 000 человек.
В расписании УЗ 2019/2020 в международном сообщении со странами ЕС будет курсировать 20 пар поездов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минутПозавчера, 22:00 - 6805 20
Норвегия приостанавливает строительство СЭС в УкраинеВчера, 06:01 - 3308 16
Правительство подписало меморандум с табачными компаниямиВчера, 13:20 - 939 7
Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛПВчера, 21:00 - 1120 6
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в УкраинеВчера, 13:01 - 2928 5
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в УкраинеВчера, 13:01 - 2928 5
Минимальный оклад для бюджетников будет определять Кабмин - законопроектВчера, 17:00 - 1982
Стало известно, кто достроит все объекты "Укрбуда"Вчера, 11:45 - 1590 3
Президент анонсировал повышение пенсийВчера, 11:09 - 1530 3
Минфин рассказал, когда прекратит выпуск валютных ОВГЗВчера, 11:12 - 1494
Xiaomi представила новый электробайк из серии QicycleВчера, 13:10 - 182
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 705
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2282 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2179 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 1086