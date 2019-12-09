Границы Киева могут измениться

На планерном заседании Киевского городского совета 12 декабря депутаты утвердили проект землеустройства по изменению границ города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

“По данным Департамента земельных ресурсов, с 1989 года и до сих пор пределы города Киева не менялись. Более того, за последние 28 лет отсутствовали документы о конфигурации границ города. Это делало невозможным разработку проекту по их изменению.

В сентябре 2019 года были найдены официальные данные об установлении и закреплении межевыми знаками границ города Киева. Работа проводилась Украинским государственным институтом инженерно-геодезических изысканий и съемок “УкрГИИГис” в 1989-1990 годах”, – говорится в сообщении.

В соответствии с решением депутатов, территория Киева может увеличиться на 2771 га за счет земель области. В то же время, город должен передать из земель Киевского городского совета в состав земель Киевской области 55,4 га.

С учетом этих данных разработали проект изменения границ города Киева, которым планируется увеличить территорию города с 82 635 га до 85 351 га.