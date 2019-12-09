0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 179 0

Границы Киева могут измениться

Границы Киева могут измениться

На планерном заседании Киевского городского совета 12 декабря депутаты утвердили проект землеустройства по изменению границ города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

“По данным Департамента земельных ресурсов, с 1989 года и до сих пор пределы города Киева не менялись. Более того, за последние 28 лет отсутствовали документы о конфигурации границ города. Это делало невозможным разработку проекту по их изменению.

В сентябре 2019 года были найдены официальные данные об установлении и закреплении межевыми знаками границ города Киева. Работа проводилась Украинским государственным институтом инженерно-геодезических изысканий и съемок “УкрГИИГис” в 1989-1990 годах”, – говорится в сообщении.

В соответствии с решением депутатов, территория Киева может увеличиться на 2771 га за счет земель области. В то же время, город должен передать из земель Киевского городского совета в состав земель Киевской области 55,4 га.

С учетом этих данных разработали проект изменения границ города Киева, которым планируется увеличить территорию города с 82 635 га до 85 351 га.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.