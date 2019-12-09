ЕС предоставит Украине €500 млн

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен согласовали шаги для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро.
Об их телефонном разговоре сообщает сайт главы государства в четверг.
Зеленский сообщил руководительнице Еврокомиссии об итогах саммита в “нормандском формате” и подчеркнул важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей.
Урсула фон дер Ляйен приветствовала усилия украинской стороны и достижение весомых результатов встречи, говорится в сообщении.
Отдельное внимание собеседники уделили вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Россией. Договорились продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Еврокомиссии в трехстороннем формате.
Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.
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