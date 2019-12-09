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ЕС предоставит Украине €500 млн

ЕС предоставит Украине €500 млн

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен согласовали шаги для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро.

Об их телефонном разговоре сообщает сайт главы государства в четверг.

Зеленский сообщил руководительнице Еврокомиссии об итогах саммита в “нормандском формате” и подчеркнул важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей.

Урсула фон дер Ляйен приветствовала усилия украинской стороны и достижение весомых результатов встречи, говорится в сообщении.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Россией. Договорились продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Еврокомиссии в трехстороннем формате.

Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

По материалам Газета по-Украински
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