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Пенсия в мобильном приложении: как работает

Пенсия в мобильном приложении: как работает

Пенсионный фонд Украины с сентября ввел в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины на своем сайте.

В приложении граждане имеют доступ к электронным сервисам Фонда с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

Скачать приложение можно по ссылке.

Версии мобильного приложения доступны для пользователей смартфонов на базе платформы Android.

Мобильное приложение «Пенсионный фонд» обеспечивает:

  • доступ всех работающих (застрахованных лиц) к информации, содержащейся в электронной учетной карточке соцстрахования,
  • к заработной плате и информации о приобретенном страховом стаже,
  • доступ пенсионеров к данным электронного пенсионного дела, доступ к Электронному реестру листков нетрудоспособности и т.д.

А с нового года Пенсионный фонд Украины планирует увеличить обслуживание украинцев через мобильное приложение.

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В новом сервисе можно зарегистрироваться на портале при наличии электронной подписи или платежной карты, которая одновременно является и пенсионным удостоверением гражданина.

Решение о назначении пенсии будет приходить по электронной почте или в SMS-сообщении.

При этом СМИ сообщают, что на сегодняшний день приложение работает со сбоями.

Справка Finance.ua:

  • С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии:
  • размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, увеличен с 1564 до 1638 грн;
  • размер максимальной пенсии вырос на 740 грн и составляет 16 380 грн.
По материалам Finance.UA
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