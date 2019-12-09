Пенсия в мобильном приложении: как работает

Пенсионный фонд Украины с сентября ввел в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины на своем сайте.

В приложении граждане имеют доступ к электронным сервисам Фонда с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

Скачать приложение можно по ссылке .

Версии мобильного приложения доступны для пользователей смартфонов на базе платформы Android.

Мобильное приложение «Пенсионный фонд» обеспечивает:

доступ всех работающих (застрахованных лиц) к информации, содержащейся в электронной учетной карточке соцстрахования,

к заработной плате и информации о приобретенном страховом стаже,

доступ пенсионеров к данным электронного пенсионного дела, доступ к Электронному реестру листков нетрудоспособности и т.д.

А с нового года Пенсионный фонд Украины планирует увеличить обслуживание украинцев через мобильное приложение.

В новом сервисе можно зарегистрироваться на портале при наличии электронной подписи или платежной карты, которая одновременно является и пенсионным удостоверением гражданина.

Решение о назначении пенсии будет приходить по электронной почте или в SMS-сообщении.

При этом СМИ сообщают, что на сегодняшний день приложение работает со сбоями.

Справка Finance.ua:

С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии:

размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, увеличен с 1564 до 1638 грн;