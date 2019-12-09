Пенсия в мобильном приложении: как работает

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пенсионный фонд Украины с сентября ввел в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд».
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины на своем сайте.
В приложении граждане имеют доступ к электронным сервисам Фонда с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.
Скачать приложение можно по ссылке.
Версии мобильного приложения доступны для пользователей смартфонов на базе платформы Android.
Мобильное приложение «Пенсионный фонд» обеспечивает:
А с нового года Пенсионный фонд Украины планирует увеличить обслуживание украинцев через мобильное приложение.
В новом сервисе можно зарегистрироваться на портале при наличии электронной подписи или платежной карты, которая одновременно является и пенсионным удостоверением гражданина.
Решение о назначении пенсии будет приходить по электронной почте или в SMS-сообщении.
При этом СМИ сообщают, что на сегодняшний день приложение работает со сбоями.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине предлагают повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяцВчера, 13:01 - 3222 21
Премьер назвал позитив и негатив от укрепления гривныВчера, 16:00 - 3878 13
Данилишин считает укрепление гривны необоснованным7 ч. назад - 2537 11
Милованов: Когда украинские зарплаты догонят польскиеВчера, 12:00 - 3739 10
Кабмин установил нормы для горячего водоснабженияВчера, 15:02 - 1819 5
monobank запускает новый продукт - белую картуВчера, 17:49 - 4376
Премьер назвал позитив и негатив от укрепления гривныВчера, 16:00 - 3878 13
Курс 20 гривен за доллар в 2020 году является фантастическим – МиловановВчера, 21:00 - 2604 1
Данилишин считает укрепление гривны необоснованным7 ч. назад - 2537 11
Как зимой платить меньше за электроэнергию6 ч. назад - 1857 1
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 574
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2023 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1955 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 994
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2172