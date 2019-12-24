Что происходило на рынке труда в 2019 году (инфографика)

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В 2019 году увеличилась доля таких профсфер, как «IT», «Маркетинг», «Административный персонал», «Бухгалтерия», «Банки». А в «Продажах» и «Рабочем персонале» активность по сравнению с другими профсферами, несколько уменьшилась.
Об этом свидетельствует статистика портала hh.ua | grc.
“Анализ процессов на украинском рынке труда и мировых тенденций показывает, что в ближайшее время наибольшее количество вакансий будет являться для специалистов по продажам и менеджеров по работе с клиентами, разработчиков программного обеспечения и других IT-специалистов, маркетологов и PR-менеджеров. Эти сотрудники нужны практически в любой компании и любой отрасли. И, например, востребованность последних двух профсфер соответствует мировым тенденциям, требованиям диджитал эпохи, высококонкурентной экономики и растущей требовательности покупателей и потребителей”, – говорится в сообщении.
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Дефицитные специалисты – это представители рабочих профессий, инсталляторы, сервисные инженеры, автослесари. Претендентов на такие вакансии очень мало – часто на одну вакансию приходится менее одного резюме.
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