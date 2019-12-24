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Что происходило на рынке труда в 2019 году (инфографика)

Что происходило на рынке труда в 2019 году (инфографика)

В 2019 году увеличилась доля таких профсфер, как «IT», «Маркетинг», «Административный персонал», «Бухгалтерия», «Банки». А в «Продажах» и «Рабочем персонале» активность по сравнению с другими профсферами, несколько уменьшилась.

Об этом свидетельствует статистика портала hh.ua | grc.

“Анализ процессов на украинском рынке труда и мировых тенденций показывает, что в ближайшее время наибольшее количество вакансий будет являться для специалистов по продажам и менеджеров по работе с клиентами, разработчиков программного обеспечения и других IT-специалистов, маркетологов и PR-менеджеров. Эти сотрудники нужны практически в любой компании и любой отрасли. И, например, востребованность последних двух профсфер соответствует мировым тенденциям, требованиям диджитал эпохи, высококонкурентной экономики и растущей требовательности покупателей и потребителей”, – говорится в сообщении.

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Дефицитные специалисты – это представители рабочих профессий, инсталляторы, сервисные инженеры, автослесари. Претендентов на такие вакансии очень мало – часто на одну вакансию приходится менее одного резюме.

Как изменились зарплаты:

  • в некоторых профсферах зарплаты выросли за год на 15-20% (например, IT, административный персонал, транспорт и логистика), а в некоторых – остались на уровне января 2019 или показали незначительную (в пределах 3%) или отрицательную динамику (домашний персонал, искусство, СМИ);
  • разница между верхним и нижним пределами зарплатной вилки в вакансиях для одних и тех же специалистов может отличаться в несколько десятков тысяч гривен. Например, инженеров могут искать как на 15000 грн, так и на 50000 грн;
  • если говорить о средних показателях, то за 2018 год зарплатные предложения в вакансиях выросли на 25-30%. В этом году – менее 15%.

Поисковые настроения:

  • самыми активными в 2019-м, как и в прошлом году, были начинающие специалисты;
  • увеличилась доля присутствия на рынке разработчиков и тестировщиков ПО, административного персонала, маркетологов и PR-менеджеров, ТОП-менеджеров, журналистов;
  • почти по трети всех соискателей рассчитывают получать от 12 000 до 24 000 грн (37%) или меньше 12 000 (39%).

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По материалам Finance.UA
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