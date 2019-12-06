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Проектом Трудового кодекса расширяются основания применения принудительного труда

Проектом Трудового кодекса расширяются основания применения принудительного труда

Проект Трудового кодекса, ранее анонсированный министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, расширяет возможности применения принудительного труда.

Об этом свидетельствует правовой анализ неофициально обнародованного накануне проекта кодекса законов о труде.

Так, статья 7 проекта кодекса изложена следующим образом:

“Статья 7. Запрет принудительного труда

1. Запрещается применение принудительного труда, т.е. труда, для которого человек не предложил добровольно своих услуг и выполнение которого требуется от него под угрозой наказания, применения насилия и т.п., в том числе как средства:

  • политического воздействия или воспитания или в качестве меры наказания за наличие или высказывания определенных политических взглядов или идеологических убеждений;
  • поддержания трудовой дисциплины;
  • мобилизации работников и использования труда для нужд экономического развития;
  • дискриминации;
  • наказания за участие в забастовке.

Не считается принудительным трудом:

  • военная или альтернативная (невоенная) служба, если работа носит чисто военный или служебный характер;
  • работа, выполняемая лицом по приговору или решению суда;
  • работа, выполняемая в соответствии с законами Украины “О правовом режиме военного положения” и “О правовом режиме чрезвычайного положения”.

В прилагаемом правовом анализе указывается, что такая редакция дает возможность более широкого применения принудительного труда.

По материалам УНН
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