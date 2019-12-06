Проектом Трудового кодекса расширяются основания применения принудительного труда

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Проект Трудового кодекса, ранее анонсированный министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, расширяет возможности применения принудительного труда.
Об этом свидетельствует правовой анализ неофициально обнародованного накануне проекта кодекса законов о труде.
Так, статья 7 проекта кодекса изложена следующим образом:
“Статья 7. Запрет принудительного труда
1. Запрещается применение принудительного труда, т.е. труда, для которого человек не предложил добровольно своих услуг и выполнение которого требуется от него под угрозой наказания, применения насилия и т.п., в том числе как средства:
Не считается принудительным трудом:
В прилагаемом правовом анализе указывается, что такая редакция дает возможность более широкого применения принудительного труда.
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