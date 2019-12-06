Из реестра должников исчезли 50 тысяч ФЛП - Opendatabot

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За последний месяц налоговый долг ФЛП сократился на 2 млрд гривен, а из реестра должников исчезли 50 тысяч ФЛП.
Об этом сообщает Opendatabot.
“До ноября общий налоговый долг предпринимателей регулярно рос. За последний месяц произошел резкий скачок по уменьшению долгов как на местном, так и на национальном уровнях”, – говорится в сообщении.
Читайте также: Нацбанк упростил банкам кредитование ФЛП
Рекордсменом должников был ФЛП, который имел долг 281 млн грн. Это почти 15 % общего долга ФЛП, погашенного за ноябрь.
Причины уменьшения долгов:
Какими будут налоги и сборы для ФЛП в 2020 году:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине предлагают повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц5 ч. назад - 1479 9
В интернет-магазине Aliexpress появилась доставка из Украины7 ч. назад - 2207 8
Нацбанк изменил правила выпуска и использования платежных картВчера, 12:14 - 3532 6
СБУ разоблачила схему хищения денег для детсадовВчера, 18:36 - 1244 6
Милованов: Когда украинские зарплаты догонят польские6 ч. назад - 2004 5
До конца декабря доллар может упасть до 23 гривен – экспертВчера, 20:00 - 2583 3
Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева в ноябре (инфографика)10 ч. назад - 2324
Когда гарантированная сумма вкладов будет 600-800 тысяч грн7 ч. назад - 2293 1
В интернет-магазине Aliexpress появилась доставка из Украины7 ч. назад - 2207 8
Милованов: Когда украинские зарплаты догонят польские6 ч. назад - 2004 5
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla CybertruckПозавчера, 10:50 - 480
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 1865 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1821 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 960
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2121