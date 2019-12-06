Из реестра должников исчезли 50 тысяч ФЛП - Opendatabot

За последний месяц налоговый долг ФЛП сократился на 2 млрд гривен, а из реестра должников исчезли 50 тысяч ФЛП.

Об этом сообщает Opendatabot.

“До ноября общий налоговый долг предпринимателей регулярно рос. За последний месяц произошел резкий скачок по уменьшению долгов как на местном, так и на национальном уровнях”, – говорится в сообщении.

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Рекордсменом должников был ФЛП, который имел долг 281 млн грн. Это почти 15 % общего долга ФЛП, погашенного за ноябрь.

Причины уменьшения долгов:

по версии ГНС , все 50 тысяч ФЛП в один месяц погасили долг;

как комментируют ситуацию в налоговой: “в течение октября 2019 года 92,7 тыс. налогоплательщиками погашен налоговый долг. Одновременно в течение указанного периода e 46,4 тыс. субъектов хозяйствования вновь возник налоговый долг. Количество должников, как и сумма налогового долга, является переменной величиной, поэтому состояние расчетов плательщиков с бюджетом может меняться ежедневно”.

Справка Finance.ua:

Какими будут налоги и сборы для ФЛП в 2020 году: