Электромобили лишат работы около 100 000 человек

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В ближайшие несколько лет количество рабочих мест в автомобильной отрасли сократится примерно на 80 000 из-за перехода машин с бензина на электричество, а также растущей популярности приложений для совместных поездок и использования авто.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Стоит отметить, что уже сегодня топовые производители автомобилей запустили процесс оптимизации.
Это означает значительное сокращение штата компании.
Например, по данным агентства, Daimler и Audi объявили о сокращении 20 000 рабочих мест. Только в Audi считают, что увольнение 9500 рабочих к 2025 году позволит получить около 6 млрд евро, которые будут инвестированы в производство электроавто.
Ожидается, что темпы сокращения рабочих мест в Mercedes-Benz, Porsche и BMW будут еще более активными в следующем году.
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