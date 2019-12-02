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В Украине рекордно растет спрос на электрокары

В Украине рекордно растет спрос на электрокары

С января по ноябрь текущего года в Украину было ввезено и зарегистрировано 6958 автомобилей, работающих исключительно на электротяге.

Об этом сообщает Укравтопром.

“Из этого количества – легковых машин 6453 шт. и 505 коммерческих. Таким образом, за год спрос на легковые электромобили вырос на 34%, а на коммерческие – на 62%”, – говорится в сообщении.

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Как и прежде, украинский парк электромобилей продолжал пополняться в основном бывшей в эксплуатации техникой. Так, в регистрациях легковых авто на электротяге доля секонд-хенда составила 92%, а в части коммерческих еще больше – 96%.

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Самым популярным легковым электромобилем в Украине остается NISSAN Leaf. За 11 месяцев 2019 года 3030 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.

В ТОП-10 электрокаров также вошли:

  • TESLA Model S – 552 шт.;
  • VOLKSWAGEN Е-Golf – 325 шт.;
  • BMW i3 – 322 шт.;
  • FIAT 500е – 293 шт.;
  • RENAULT Zoe – 272 шт.;
  • CHEVROLET Bolt – 232 шт.;
  • MERCEDES-BENZ B-Class Electric Drive – 228 шт.;
  • TESLA Model3 – 209 шт.;
  • TESLA Model X – 204 шт.

В коммерческом сегменте наилучший результат у RENAULT Kangoo Z.E. – с начала года 462 авто.

Мои Fiнансы:

  • Стоимость NISSAN Leaf на рынке б/у авто (2015 год) – от 15 800$.
  • Стоимость TESLA Model S на рынке б/у авто (2017 год) – от 42 000$.
По материалам Finance.UA
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