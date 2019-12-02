В Украине рекордно растет спрос на электрокары

С января по ноябрь текущего года в Украину было ввезено и зарегистрировано 6958 автомобилей, работающих исключительно на электротяге.

Об этом сообщает Укравтопром.

“Из этого количества – легковых машин 6453 шт. и 505 коммерческих. Таким образом, за год спрос на легковые электромобили вырос на 34%, а на коммерческие – на 62%”, – говорится в сообщении.

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Как и прежде, украинский парк электромобилей продолжал пополняться в основном бывшей в эксплуатации техникой. Так, в регистрациях легковых авто на электротяге доля секонд-хенда составила 92%, а в части коммерческих еще больше – 96%.

Самым популярным легковым электромобилем в Украине остается NISSAN Leaf. За 11 месяцев 2019 года 3030 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.

В ТОП-10 электрокаров также вошли:

TESLA Model S – 552 шт.;

Model S – 552 шт.; VOLKSWAGEN Е-Golf – 325 шт.;

Е-Golf – 325 шт.; BMW i3 – 322 шт.;

i3 – 322 шт.; FIAT 500е – 293 шт.;

500е – 293 шт.; RENAULT Zoe – 272 шт.;

Zoe – 272 шт.; CHEVROLET Bolt – 232 шт.;

Bolt – 232 шт.; MERCEDES - BENZ B-Class Electric Drive – 228 шт.;

- B-Class Electric Drive – 228 шт.; TESLA Model3 – 209 шт.;

Model3 – 209 шт.; TESLA Model X – 204 шт.

В коммерческом сегменте наилучший результат у RENAULT Kangoo Z.E. – с начала года 462 авто.

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