В Украине рекордно растет спрос на электрокары

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С января по ноябрь текущего года в Украину было ввезено и зарегистрировано 6958 автомобилей, работающих исключительно на электротяге.
Об этом сообщает Укравтопром.
“Из этого количества – легковых машин 6453 шт. и 505 коммерческих. Таким образом, за год спрос на легковые электромобили вырос на 34%, а на коммерческие – на 62%”, – говорится в сообщении.
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Как и прежде, украинский парк электромобилей продолжал пополняться в основном бывшей в эксплуатации техникой. Так, в регистрациях легковых авто на электротяге доля секонд-хенда составила 92%, а в части коммерческих еще больше – 96%.
Самым популярным легковым электромобилем в Украине остается NISSAN Leaf. За 11 месяцев 2019 года 3030 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.
В ТОП-10 электрокаров также вошли:
В коммерческом сегменте наилучший результат у RENAULT Kangoo Z.E. – с начала года 462 авто.
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