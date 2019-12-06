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Фонд гарантирования продал активы банков на 350 млн грн

Фонд гарантирования продал активы банков на 350 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 13 банков, находящихся в ликвидации и управлении фонда, на 349,74 млн грн.

«В течение прошлой недели 2-6 декабря состоялась продажа активов 13 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 349,74 млн грн», – говорится в сообщении Фонда гарантирования.

Из них на сумму 331,25 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 18,40 млн грн – по реализации основных средств банков.

Кроме того, 0,07 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,02 млн грн – от продажи монет и банковских металлов.

В частности, в течение прошедшей недели реализованы активы:

- АО «Дельта Банк» на сумму 177,86 млн грн;

- АО «Банк «Финансы и Кредит» на сумму 106,2 млн грн;

- ПАО «КБ «Надра» на сумму 36,65 млн грн;

- АО «Фортуна-банк» на сумму 5,77 млн грн;

- ПАО «Платинум Банк» на сумму 5,25 млн грн;

- АО «ВТБ Банк» на сумму 5,09 млн грн;

- ПУАО «ФИДОБАНК» на сумму 3,86 млн грн;

- АО «Родовид Банк» на сумму 3,43 млн грн;

- ПАО «Диамантбанк» на сумму 3,33 млн грн;

- ПАО «КБ «Крещатик» на сумму 2,03 млн грн.

Кроме того, не прошлой неделе состоялась продажа активов: ПАО «Укрбизнесбанк», ПАО «КБ «Финансовая инициатива», ПАО «Банк «Киевская Русь».

По материалам Финансовый клуб
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