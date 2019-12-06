Фонд гарантирования продал активы банков на 350 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 13 банков, находящихся в ликвидации и управлении фонда, на 349,74 млн грн.

«В течение прошлой недели 2-6 декабря состоялась продажа активов 13 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 349,74 млн грн», – говорится в сообщении Фонда гарантирования.

Из них на сумму 331,25 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 18,40 млн грн – по реализации основных средств банков.

Кроме того, 0,07 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,02 млн грн – от продажи монет и банковских металлов.

В частности, в течение прошедшей недели реализованы активы:

- АО «Дельта Банк» на сумму 177,86 млн грн;

- АО «Банк «Финансы и Кредит» на сумму 106,2 млн грн;

- ПАО «КБ «Надра» на сумму 36,65 млн грн;

- АО «Фортуна-банк» на сумму 5,77 млн грн;

- ПАО «Платинум Банк» на сумму 5,25 млн грн;

- АО «ВТБ Банк» на сумму 5,09 млн грн;

- ПУАО «ФИДОБАНК» на сумму 3,86 млн грн;

- АО «Родовид Банк» на сумму 3,43 млн грн;

- ПАО «Диамантбанк» на сумму 3,33 млн грн;

- ПАО «КБ «Крещатик» на сумму 2,03 млн грн.

Кроме того, не прошлой неделе состоялась продажа активов: ПАО «Укрбизнесбанк», ПАО «КБ «Финансовая инициатива», ПАО «Банк «Киевская Русь».