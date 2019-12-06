Курс евро упал до минимума с января 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 9 копеек до 26,23 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 декабря установлен на таком уровне: 2623,5026 гривен за 100 евро (-8,5255 грн).

При этом курс евро на 9 декабря составляет 2632,0281 гривен за 100 евро.