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На что тратят деньги украинцы - Госстат

На что тратят деньги украинцы - Госстат

На продукты питания и безалкогольные напитки в І полугодии этого года украинцы тратили в среднем 46,2% их общих расходов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В среднем, по данным Госстата, одно домохозяйство, проживающее в городе, тратит 10 023 грн в месяц. При этом домохозяйства из сельской местности тратят меньше – 8 813 грн.

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Больше всего украинцы тратят:

  • на продукты питания и безалкогольные напитки – 64,2% расходов;
  • одежду и обувь – 4,9%;
  • жилье, воду, электроэнергию, газ – 17,2%;
  • здравоохранение – 4,1%;
  • транспорт – 4,2%.

Справка Finance.ua:

  • В 2016 году Украина вошла в десятку стран, где граждане тратят на продукты питания больше всего: согласно статистике, 38% всех доходов украинцы тратили на еду;
  • Около 14% украинцев тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более половины доходов семьи.

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По материалам Finance.UA
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