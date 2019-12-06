На что тратят деньги украинцы - Госстат

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На продукты питания и безалкогольные напитки в І полугодии этого года украинцы тратили в среднем 46,2% их общих расходов.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В среднем, по данным Госстата, одно домохозяйство, проживающее в городе, тратит 10 023 грн в месяц. При этом домохозяйства из сельской местности тратят меньше – 8 813 грн.
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Больше всего украинцы тратят:
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