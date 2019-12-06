На что тратят деньги украинцы - Госстат

На продукты питания и безалкогольные напитки в І полугодии этого года украинцы тратили в среднем 46,2% их общих расходов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В среднем, по данным Госстата, одно домохозяйство, проживающее в городе, тратит 10 023 грн в месяц. При этом домохозяйства из сельской местности тратят меньше – 8 813 грн.

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Больше всего украинцы тратят:

на продукты питания и безалкогольные напитки – 64,2% расходов;

одежду и обувь – 4,9%;

жилье, воду, электроэнергию, газ – 17,2%;

здравоохранение – 4,1%;

транспорт – 4,2%.

Справка Finance.ua:

В 2016 году Украина вошла в десятку стран, где граждане тратят на продукты питания больше всего: согласно статистике, 38% всех доходов украинцы тратили на еду;

Около 14% украинцев тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более половины доходов семьи.

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